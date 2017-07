Auto senza freni finisce in una fontana a Sarnico nel Bergamasco

Sarnico (askanews) - Brutta avventura con tanta paura ma senza conseguenze per una donna di 80 anni che, dopo aver perso il controllo dei freni della sua auto, è finita in una fontana a Sarnico, in provincia di Bergamo.La sequenza dell'incidente è stata ripresa da una vicina telecamera di sicurezza e poi è stata postata on line dal sindaco della cittadina. La fontana ha rallentato l'auto che poi ha finito la sua corsa contro un parapetto senza coinvolgere altri veicoli né passanti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.