Baobab, Andrea Costa: ci saremo finché c'è vuoto nell'accoglienza

Roma, (askanews) - "Vogliamo ricordare cosa è stato il Baobab in questi tre anni a Roma, dire intanto che non ci hanno fermato 21 sgomberi e non sarà il 22esimo a fermarci, continueremo finché ci sarà un vuoto nell'accoglienza, a fornire solidarietà ai migranti e soprattutto vogliamo rilanciare un'iniziativa concreta e politica nel Paese visto che il decreto sicurezza Salvini non fa che a nostro avviso peggiora la situazione".Lo ha detto il coordinatore delle attiviste e degli attivisti di Baobab Experience, Andrea Costa, prima della conferenza stampa convocata in seguito allo sgombero a Roma del centro da parte delle forze dell'ordine."Stiamo cercando di riorganizzare un Baobab come quello che è stato sgoberato, poi il 23 abbiamo un appuntamento sotto a Montecitorio contro il decreto Salvini cha approda in aula. Vogliamo dire che il Baobab Experience continuerà a esserci fino all'ultimo migrante".E sul ministro Salvini che ha accolto alcuni migranti arrivati con un corridoio umanitario gestito dall'Unhcr e dall'Associazione Giovanni XXIII, Costa ha detto: "Sono spot, non li ha accolti lui, sarebbo arrivati comunque con l'UNHCR, sono spot che il ministro usa, colpisce invece la violenza delle sue parole e dei suoi tweet quando parla di uomini e donne che sono costretti a migrare".