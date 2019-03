Basta bufale sulla Tav, la campagna di Confindustria Piemonte

Milano, 11 mar. (askanews) - Basta bufale sulla Torino-Lione, Confindustria Piemonte ha lanciato una campagna informativa contro le fake news sulla Tav. Ogni lunedì una pillola in video verrà diffusa sul sito web e sui canali social della Confindustria piemontese."L'essere stata posta al centro del dibattito politico ha moltiplicato a dismisura le voci e le informazioni disponibili attorno a quest opera infrastrutturale. Aprendo la strada alla diffusione di approssimazioni, semplificazioni e, talvolta, deliberate falsità", dicono gli imprenditori piemontesi, che si alterneranno on line come testimonial in favore della Torino-Lione.A lanciare l iniziativa il presidente Fabio Ravanelli:"Confindustria Piemonte in collaborazione con le associazioni territoriali ha deciso di elaborare delle pillole, cioè dei filmati, chiari, precisi e concisi, per mettere in evidenza come tante notizie circolate contro la Tav siano assolutamente mistificatorie"."Non è vero che sia stato trovato dell amianto nel corso degli scavi - ha spiegato ancora Ravanelli - e non è vero che possa essere utilizzata l antica linea ferroviaria del Frejus al posto della nuova e moderna linea".Quanto al fatto che il Cda di Telt sia pronto a sbloccare i bandi, Ravanelli ha osservato:"È un ottima notizia, perché la situazione a mio avviso sembra sbloccata. Il governo ha vissuto e sta ancora vivendo un momento di fibrillazione politica molto pesante, per diversità di opinioni all interno del governo stesso tra Lega e Cinquestelle. Ma resto fiducioso sul fatto che la Lega alla fine non si rimangerà la sua promessa, che è quella di realizzare la Tav, opera fondamentale per lo sviluppo del Paese, non nei prossimi 20 anni, ma nei prossimi 100 o 200 anni".