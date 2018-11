Bonafede: se fossi giornalista prenderei distanza da chi inventa

Roma, (askanews) - "Se fossi giornalista mi piacerebbe poter prendere le distanze dai giornalisti che magari inventano un fatto o si mettono a fare il tiro a bersaglio a prescindere. Per me la libertà del giornalismo è una fattore fondamentale per la democrazia, su questo non ci sono dubbi". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a margine di un convegno sulla lotta internazionale alla corruzione all'Università Luiss di Roma."Ciascuno ha il suo stile: un conto è il giornalismo che racconta i fatti, un conto è anche esprimere un'opinione su quesi fatti, un conto è criticare quello che fa una forza politica, ci mancherebbe, altro conto è decidere di attaccare un esponente politico come è avvenuto per due anni con la sindaca Raggi o come avviene con una forza politica come con il M5S a prescindere dalla narrazione dei fatti, a volte anche con l'invenzione dei fatti", ha sottolineato il guardasigilli.