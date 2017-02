Londra (askanews) - Ai Brit Awards 2017, i premi musicali britannici, David Bowie, scomparso a New York il 10 gennaio 2016, ha ottenuto i riconoscimenti, postumi, come Best British Male Solo Artist e British Album of the Year, grazie al suo ultimo disco, Blackstar. I premi per lui sono stati ritirati dal figlio, Duncan Jones.A Emeli Sande il premio come miglior artista femminile, miglior gruppo inglese, The 1975. Premiati anche Adele, Beyonce, One direction e Robbie Williams.