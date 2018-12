Bussetti: reclutamento insegnanti sarà solo attraverso concorsi

Milano (askanews) - "Vogliamo dare ordine al reclutamento, attivando i concorsi in base al numero dei docenti che dovremo assumere. L'assunzione avverrà solo attraverso i concorsi". Lo ha detto il ministro dell'istruzione, Marco Bussetti, a margine della Settimana Italia-Cina della Scinza, della Tecnologia e dell'Innovazione, a proposito del progetto di riforma del reclutamento degli insegnanti. "I famosi 24 crediti ci saranno perché dovranno essere alla base della formazione dei docenti per affrontare le prove concorsuali, vogliamo semplificare e dare chiarezza a una serie di sistemi di reclutamento che si sono articolati in diverse forme e modi negli anni e tirare una riga" ha aggiunto Bussetti. Quanto alla chiamata diretta degli insegnanti prevista dall'ordinamento introdotto dal governo Renzi il ministro ha osservato che "con la vecchia riforma all'interno degli ambiti territoriali i presidi potevano scegliere chi prendere in base a criteri mai definiti con correttezza e chiarezza. Noi questo aspetto l'abbiamo congelato e lo vogliamo eliminare per dare maggiore trasparenza e regolarità alle procedure".