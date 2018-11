Cammini, rotte e cicloescursioni: Roma capitale del turismo lento

Roma, (askanews) - Passeggiate, percorsi ciclabili, itinerari: al via la terza edizione di "All Routes lead to Rome - Tutti gli Itinerari portano a Roma", il meeting internazionale degli Itinerari, delle Rotte, dei Cammini e delle Ciclovie, evento ufficiale dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale.L'iniziativa si svolgerà a Roma, dove - oltre ai seminari, ai convegni e ai momenti di confronto - ci saranno una serie di opportunità: aperture straordinarie, visite guidate, passeggiate letterarie, cammini, cicloescursioni, come anche spettacoli di musica antica e sacra. Dieci giorni di appuntamenti - dal 16 al 25 novembre - per celebrare il patrimonio culturale attraverso la mobilità dolce.Roma "capitale" di bellezza e arte, con oltre 205.000 testimonianze storiche, monumentali, architettoniche e archeologiche sparse nei diversi territori e nelle diverse regioni. E con la mobilità dolce, che rappresenta una grande opportunità per diversificare l'offerta, oltre il turismo balneare e quello delle Città d'arte.