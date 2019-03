Capello: LVenture Group vuole che Code Your Future abbia successo

Roma, 7 mar. (askanews) - Ai microfoni di askanews, Luigi Capello - ceo di LVenture Group - spiega perché la holding che investe in aziende a elevato potenziale di crescita ha deciso di "scommettere" su Code Your Future.Perché LVenture Group sostiene l'iniziativa Code Your Future? Ci sono una serie di ragioni. La prima è che noi siamo imprenditori e abbiamo un concetto di "give back" come si dice negli Stati Uniti, ovvero di restituire alla società magari la fortuna che possiamo avere noi.Il secondo concetto è che le nostre start-up che abbiamo nel nostro hub alla stazione Termini ricercano continuamente talenti. Noi pensiamo che questa iniziativa possa veramente avvicinare i migranti - o gli italiani che hanno disagio - al mondo del lavoro. Per cui per noi questo è un asset fondamentale, in questo caso proprio per le start-up.Il terzo punto è che, anche come concetto, non vogliamo che nessuno sia lasciato indietro, siamo imprenditori sociali e vogliamo insomma mettercela tutta perché questo programma abbia successo.