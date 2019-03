Clima, le voce dei giovani da Roma: vogliamo un pianeta sano

Roma, 15 mar. (askanews) - Stop alla plastica, vogliamo un pianeta sano e siamo noi a dover salvare il futuro: le voci dei ragazzi in manifestazione per il clima riempiono di speranza. Questa è la piazza di Roma."Sono venuto qui per mandare un monito: bisogna stoppare la plastica"."Vorrei che anche voi che ci guardate da casa veniste qua a protestare tutti perché se siamo in tanti possiamo fare qualcosa"."Ciao sono Benedetta, io sono qui perché il cambiamento climatico non sia affrontato seriamente dalla classe dirigente e comunque è importante perché siamo noi che dobbiamo fare il futuro della nostra nazione"."Ciao sono Lorenzo, sono in piazza per tutelare i nostri diritti e salvaguardare il nostro futuro a nome di tutti"."Ciao sono Giovanna è il nostro futuro e dobbiamo avere davanti a noi una giovinezza bella e felice con un pianeta sano"."Sono Arianna, è importante manifestare perché i governi non sono organizzati abbastanza per prevedere ciò che accadrà principalmente"."Ciao sono Nicolò e sono qui perché è molto importante per il nostro futuro e dobbiamo risolvere in modo rapido ed efficace questo problema"."Mi chiamo Matteo, c'è un inquinamento che sta distruggendo il nostro pianeta, stiamo cercando noi giovani di contribuire per migliorare questa situazione"."L'altro giorno ho visto un video e dentro l'intestino di un pesce c'è solamente plastica, plastica e plastica, e noi ogni giorno ci mangiamo pesce con la plastica? No adesso basta".