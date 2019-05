Controlli in 6 grandi stazioni, 2.240 identificati e 6 arrestati

Roma, 29 mag. (askanews) - 2.240 identificati, 6 arrestati, 11 indagati, 15 sanzioni amministrative elevate e 1.279 bagagli controllati: è il bilancio dell'operazione ad "Alto Impatto", che ha visto impegnati 300 agenti della Polizia Ferroviaria e 63 messi a disposizione dalle locali Questure in particolare nelle stazioni di Milano Centrale, Roma Termini, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Napoli Centrale e Torino Porta Nuova.Sei grandi stazioni in cui si sono concentrate le attività di controllo straordinarie con il supporto anche di unità cinofile, Unità Operative di Pronto Intervento, specificamente addestrate per la prevenzione di atti di terrorismo o azioni di natura violenta, Reparti Prevenzione Crimine e Reparti Mobili.Le pattuglie si sono avvalse anche di smartphone di ultima generazione, per il controllo in tempo reale dei documenti, e di metal detector per l'ispezione di bagagli sospetti. Le ispezioni sono state estese anche ai depositi bagagli.Quattro gli arrestati per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio: un senegalese e due gambiani a Milano Centrale e un gambiano a Firenze Santa Maria Novella. A Roma è stato intercettato e arrestato un argentino ricercato a livello internazionale per contrabbando di valuta per circa 120mila dollari, mentre a Torino Porta Nuova ha avuto fine la latitanza di un romeno ricercato in tutta Europa per reati contro il patrimonio.