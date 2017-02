Dentro Microsoft House, un luogo aperto nel cuore di Milano

Milano (askanews) - Uno spazio aperto alla città, 7.500 metri quadri in 6 piani con 832 vetrate nel quartiere di Porta Volta lungo l'asse verso Porta Garibaldi, luogo simbolo del collegamento tra il centro di Milano e la prima area fuori dalle mura spagnole, ricca di fermento: tutto questo è Microsoft House, la nuova casa del colosso di Redmond, che si trova nel primo edificio italiano progettato da Herzog e De Meuron. Concepita per accogliere chi arriva, dal cliente all'azienda, dal professionista allo studente, la nuova sede Microsoft è dedicata metà alla città e metà ai dipendenti.Nei tre piani per i dipendenti la parola chiave è smart working, gli spazi di lavoro non sono una destinazione obbligata ma sono luogo di confronto: nessuno ha una scrivania fissa, ci si muove secondo le necessità. Ci sono 7 tipi di postazioni, dalle scrivanie open space agli atelier trasparenti ai creative garden con strutture in legno. I garden tables hanno al centro delle fioriere che si alzano per garantire privacy. Negli spazi angolari alle estremità del palazzo che verso Porta Volta, al secondo, terzo e quarto piano, si trovano i tre Hub tematici: Sport, City e Nature. Sono ambienti con cucina per pranzare o fare una pausa caffè, ma anche svolgere attività e riunioni. All'ultimo piano con vista spicca il Loft, progettato per ospitare eventi di rilievo, arredato con complementi di design made in Italy con tanto di ampia sala da pranzo panoramica.Scendendo si passa alle zone aperte al pubblico. Al primo piano c'è il Microsoft Technology Center dedicato alle aziende grazie alla partnership con Intel: il cuore è la sala centrale per conferenze e simulazioni con auditorium da 80 posti. Al piano terra c'è lo Showroom: tutti i giorni dalle 10 alle 19 qui si possono provare le tecnologie Microsoft, giocando con le console Xbox o al Pc nelle 13 postazioni, o rilassarsi nella wi-fi lounge. Alle scuole è dedicata la Digital class, aperta a studenti e insegnanti per progettare, inventare e costruire grazie alla tecnologia