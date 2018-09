Diretta web del rapper Gast: entra in cabina della metro B a Roma

Roma, (askanews) - 'Follia' rapper sulla metro B a Roma. E' quello che ha fatto lunedì 17 settembre Gast, all'anagrafe Manuel Gastrite, con tanto di diretta sul suo canale Instagram, dove è seguito da oltre 20mila persone.Una diretta di una decina di minuti nella quale si vede il rapper che cammina lungo la banchina e, dopo aver individuato una guardia armata, le si avvicina da dietro, e simula il gesto di sfilargli la pistola. Il vigilates sembra non essersi accorto di nulla.Manuel entra addirittura in una cabina di guida, nella direzione opposta di marcia del treno. "Vedete? Ogni tanto la lasciano aperta", dice, aprendo il portellone, nell'indifferenza generale di passeggeri e personale di stazione. La diretta web dalla cabina del treno si è svolta con molta probabilità da Castro Pretorio fin oltre Monti Tiburtini. "Mi hanno preso a lavorare in metro, inizio questa sera. Vi piace questa superdiretta?", scherza il giovane.Sulla vicenda, a quanto si apprende, l'Atac ha avviatoaccertamenti ma al momento non si ha notizia di una indagine ufficiale sulla bravata del giovane e su eventuali responsabilità sui possibili buchi nella sicurezza sui treni della linea metro della capitale.