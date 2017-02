Fine vita, dj Fabo: è una vergogna, fate una legge per chi soffre

Milano (askanews) - Dj Fabo lancia il suo terzo appello. Il giovane artista, paraplegico dopo un incidente continua la sua protesta, sostenuto dall'associazione Luca Coscioni e chiede ai parlamentari di occuparsi finalmente della legge sul testamento biologico per il fine vita. Queste le sue parole, faticosamente espresse."È veramente una vergogna che nessuno dei parlamentari abbia il coraggio di mettere la faccia per una legge che è dedicata alle persone che soffrono, e non possono morire a casa propria, e che devono andare negli altri Paesi per godere di una legge che potrebbe esserci anche in Italia".