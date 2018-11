Generali: al via Ora di Futuro, progetto didattico per bambini

Milano, (askanews) - Generali Italia con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Lombardia, ha presentato presso la Fondazione Feltrinelli a Milano, "Ora di Futuro", il progetto di educazione per i bambini delle scuole primarie che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole primarie e reti non profit in tutta Italia.Obiettivo è insegnare ai bambini, attraverso degli avatar protagonisti di un'avventura virtuale su un'isola tropicale, a fare scelte responsabili e a lavorare in gruppo. Ma anche sostenere iniziative per le famiglie in difficoltà grazie alla collaborazione con tre Onlus: L'Albero della Vita, Mission Bambini e il Centro per la Salute del Bambino. Parole di apprezzamento per il progetto sono arrivate anche dal ministro dell'Istruzione Marco Bussetti che in un videomessaggio ha elogiato la metodologia didattica supportata da una piattaforma digitale. Marco Sesana, Ceo di Generali Italia: "Noi vogliamo tornare nel mondo dell'educazione, vogliamo tornare al supporto delle famiglie che oggi sono in difficoltà. E dico tornare perché il gruppo Generali ha una forte tradizione di lavoro con le scuole. Oggi ritorniamo, lavoriamo con insegnanti con i bambini con le famiglie delle elementari per l'educazione all'utilizzo responsabile delle risorse dell'ambiente, del risparmio della protezione, e attraverso delle Onlus nostre partner lavoriamo per supportare i bambini che oggi sono in difficoltà, quindi concretamente sul territorio stare vicino per assicurare quel sostegno che tante volte manca"Per il primo anno il progetto punta a coinvolgere oltre 30.000 bambini con l'adesione di almeno 1.500 classi e l'attivazione di 11 centri per "Ora di Futuro" su tutto il territorio nazionale. Al progetto, che si unisce all'iniziativa globale del gruppo Generali The Human Safety Net, parteciperanno anche tutti i dipendenti di Generali Country Italia con 10.000 ore di volontariato di impresa e 10.000 viaggi solidali.