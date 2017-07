Roma, 20 lug. (askanews) - Giovedì nero per i trasporti a Roma per lo sciopero del trasporto pubblico indetto da Orsa e Usb, dalle 8.30 alle 12.30. Metro chiuse, pensiline affollate, traffico piuttosto intenso, considerati i giorni estivi che in genere vedono svuotarsi la Capitale.Per l'intera giornata, per agevolare il traffico, le Zone a traffico limitato diurne del Centro e di Trastevere saranno disattivate e il transito sarà consentito anche ai veicoli senza permesso.