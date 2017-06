I consigli di Samantha Cristoforetti a chi affronta la maturità

Milano (askanews) - Samantha Cristoforetti, astronauta dell'Agenzia spaziale europea e prima donna italiana ad andare nello Spazio con la missione Futura, dà i suoi tre consigli per le maturande e i maturandi del 2017. Tre spunti da considerare prima, durante e dopo la maturità.Prima. "Ad un appuntamento così importante bisogna arrivare preparati", ha detto. "Non lasciate la motivazione al caso, cercate di creare strategie per motivarvi e studiare", ad esempio "appuntamenti con colleghi più bravi o immaginare piccole ricompense".Durante. "Bisogna essere sereni rilassati e riposati, bisogna arrivarci dopo una buona notte di sonno e al momento dell'esame dimenticate tutto il resto".Dopo. "Superata questa tappa siete dei giovani adulti, non permettete che vi parlino come dei ragazzini, siete giovani adulti che hanno la responsabilità e la capacità di contribuire attivamente al miglioramento di questo mondo".