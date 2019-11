Roma, 19 nov. (askanews) - Manifestazione dei Vigili del Fuoco a Montecitorio: in centinaia da tutta Italia sono arrivati a Roma per la protesta indetta dal sindacato Conapo per chiedere l'equiparazione dello stipendio con la polizia dello Stato. I pompieri hanno gridato "vergogna" e innalzato le loro bandiere, ma c'è stato anche un minuto di silenzio per tutti colleghi morti sul lavoro.