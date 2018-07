Il 17 luglio è la Giornata dell'Emoji: ne esistono 2.800

Roma, (askanews) - Esistono più di 2.800 emoji e quasi tutte (2.300) vengono utilizzate ogni giorno dagli utenti dei social network o nelle chat: per celebrare queste piccole immagini, create alla fine degli anni Novanta da una società di comunicazione giapponese, è stata fissata per il 17 luglio la Giornata Internazionale delle emoji.L'idea è venuta a Jeremy Burge, fondatore di Emojipedia.org., l'enciclopedia di tutte le piccole immagini che usiamo per comunicare sulle varie piattaforme.Secondo alcune statistiche, su Facebook, le persone hanno utilizzato il "cuore" il doppio delle volte rispetto all'anno scorso. Oltre 900 milioni di smile vengono inviati senza testo ogni giorno su Messenger e 700 milioni di emoji nei post di Facebook. Infine, in tutto il mondo a Capodanno è il giorno in cui si utilizzano in assoluto in chat più faccine e piccole immagini per farsi gli auguri.