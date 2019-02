Il cantante R.Kelly accusato di molestie si consegna a polizia

New York, 22 feb. (askanews) - R. Kelly, star americana di R&B accusata di multiple aggressioni sessuali, è stato ufficialmente incriminato per 10 abusi sessuali aggravati e si è consegnato alla polizia di Chicago che lo ha arrestato. Tre delle quattro donne che lo accusano erano minorenni all'epoca dei fatti. Ognuno dei 10 capi d'accusa è passibile di una condanna dai 3 ai 7 anni.Sono decenni che il cantante 52enne, che ha avuto il picco del suo successo negli anni Novanta, viene ripetutamente accusato di violenza nei confronti di donne anche molto giovani, senza troppe conseguenze. La bufera è scoppiata quest'anno, post metoo, dopo la diffusione di un documentario che ha messo in fila tutte le accuse.Le violenze di cui il cantante dovrà rispondere in tribunale sarebbero state commesse fra il 1998 e il 2010. Il processo contro di lui comincerà il prossimo 8 marzo.