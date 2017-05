Il discorso di ringraziamento di Ivanka Trump a Sant'Egidio

Roma, (askanews) - Ivanka Trump sì è detta "grata" di essere stata invitata alla comunità di Sant'Egidio e di aver potuto parlare con i vertici dei programmi, dichiarandosi pronta a dare il suo sostegno."Grazie, voglio ringraziarvi per lo straordinario lavoro che fate non solo qui, ma che ha un grande eco anche nel resto del mondo", ha esordito."Abbiamo parlato dei diversi programmi lanciati e sviluppati con successo da molti anni, che forniscono sostegno e aiuto a chi ne ha più bisogno, che siano gli anziani, i poveri, i più svantaggiati e le vittime del traffico degli esseri umani in Africa e nel resto del mondo - ha proseguito, dopo l'incontro con il presidente della Comunità di Sant'Egidio Marco Impagliazzo e il fondatore Andrea Riccardi - Per me è stato eccezionale poter essere qui e parlare in prima persona con questi leader straordinari del lavoro fatto e di ciò che si potrà fare in futuro"."Sono grata per il gentile invito e non vedo l'ora di darvi il mio sostegno. Ora andremo a incontrare delle donne eccezionali - ha aggiunto riferendosi al suo incontro con le vittime del traffico di esseri umani - che sono state testimoni di forza, fede, perseveranza e hanno affrontato sfide e avversità inenarrabili. Sarà un onore incontrarle e parlare della loro battaglia e di come sono state capaci di ricostruire le loro vite. Grazie a tutti", ha concluso.