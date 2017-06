In arrivo 5 nuovi cardinali, la sartoria romana è pronta

Città del Vaticano (askanews) - Novità in arrivo in Vaticano, mercoledì 28 giugno, Papa Francesco terrà un concistoro ordinario pubblico per la creazione di 5 nuovi cardinali. Nessuno di questi è italiano, ma la realizzazione degli abiti porporati è rigorosamente Made in Italy e artigianale. A realizzare i capi è il sarto Raniero Mancinelli, nel suo atelier si lavora con fermento."Il concistoro è sempre un momento particolare, vestire un cardinale non è una cosa semplice, ma è una cosa bellissima perchè ogni cardinale potrebbe essere il prossimo Papa".Mancinelli ha iniziato la sua attività nel 1962, durante il Concilio Vaticano II, e di cambiamenti ne ha visti anche nello stile."Adesso forse con Papa Francesco vogliono le cose un po' più semplici, prima si usava soltanto seta, oggi si usano anche la lana e tessuti più economici, un po' più modesti".Un rapporto di fiducia lega il sarto con gli alti prelati, e anche in questa occasione l'unica accortezza è al centimetro."Ci sono dei cardinali che servivo già prima che lo diventassero, e quindi non ho avuto problemi a fare il lavoro per loro, ho dato una controllatina alle misure per controllare le sono aumentati di pancia o diminuiti, altrimenti nessun problema".