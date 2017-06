Inaugurato all'aeroporto di Palermo un nuovo mega duty free

Palermo (askanews) - E' stata inaugurata la nuova area duty free Aelia e retail Relay del gruppo Lagardére all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. La sala commerciale misura 900 mq ed è la seconda in Italia per ampiezza dentro un aeroporto. Realizzata in poco meno di tre mesi, da aprile a giugno, l'area sorge negli spazi prima riservati agli uffici direzionali della Gesap, adesso dedicati ai passeggeri. Per realizzarlo sono stati impiegati materiali e componenti tecnici innovativi.Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando: "Era possibile e oggi abbiamo la prova che è stato possibile trasformare l'aeroporto di Palermo, che era una malinconica porta di Palermo rispetto all'Italia, ad una porta della Sicilia rispetto al mondo".Il progetto architettonico e impiantistico è stato curato dall architetto Alessandro De Angelis della A&T Consulting srl su concept di Lagardère - LS Travel Retail. All'interno del duty free Aelia è stato dato ampio spazio ai prodotti Dop siciliani: dal cioccolato di Modica alle creme e marmellate agli agrumi di Sicilia. E ancora, pistacchi di Bronte, pomodori secchi, pasta secca, conserve.L'inaugurazione dell'area rientra in un vasto progetto di rilancio dell'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo, che negli ultimi 5 anni ha visto crescere esponenzialmente il traffico dello scalo aereo palermitano, arrivando oggi a contare oltre 6 milioni di passeggeri l'anno.