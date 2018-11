Incendi in California, 42 morti. Trump: "Una catastrofe naturale"

Chico (askanews) - È salito a 42 il numero delle vittime degli incendi in California che stanno devastando sia la zona sud vicino a Los Angeles che a Nord, intorno a Sacramento. Qui Camp fire, così è stato soprannominato l'enorme rogo, ha distrutto oltre 6mila edifici"Tutto l'intero quartiere è andato, strade, tutto. La casa di mia figlia, di sua suocera e del marito, ogni casa nella strada non c'è più. Ridotta in cenere. È orribile", dice Elizabeth Gorman, una degli sfollati di Chico, città del Nord di 60mila abitanti."Noi ricostruiremo tutto, un pezzo alla volta. Ricostruiremo le nostre case e parteciperemo alla ricostruzione della nostra città che è una bellissima città - dice commossa un'altra sfollata, Diane Mullin. "Ringrazio tutti" - conclude rivolgendosi a Vigili del Fuoco e volontari . sono stati tutti fantastici".