Milano, 1 giu. (askanews) - "È stata chiarita la totale estraneità di Marco Carta. Il giudice non ha convalidato l'arresto e non ha applicato nessuna misura cautelare". Lo ha spiegato il suo avvocato Simone Giordano al termine dell'udienza per direttissima, in tribunale a Milano dopo l'arresto del cantante avvenuto ieri sera."Il fatto - ha aggiunto - è attribuibile ad altri soggetti, lui è totalmente estraneo, è stato acclarato dal giudice. Marco è una bravissima persona", ha detto.