L'inseguimento in autostrada dei rapinatori in fuga: fermati

Roma (askanews) - Tre rapinatori sono stati fermati dalla Polizia dopo un inseguimento in macchina sull'autostrada del Sole fra Orte e Roma. La banda aveva appena rapinato l'ufficio postale di Malfondo, nel Comune di Spoleto, fingendosi personale della Guardia di Finanza. Nelle immagini il momento in cui i poliziotti accerchiano e fermano la macchina con all'interno i 3, tutti romani e noti alle forze dell'Ordine. L'operazione ha visto coinvolti equipaggi di di Terni, Viterbo, Orvieto e Roma.Nell'auto è stata rinvenuta parte della refurtiva, la rapina ha fruttato oltre 20mila euro, i travestimenti da finanzieri e una pistola pronta al'uso, col colpo in canna.