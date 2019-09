L'Italia salva 90 migranti. La Ocean Viking ne soccorre altri 48

Roma, 17 set. (askanews) - Salvati altri 90 migranti dalla Guardia Costiera italiana che nella notte ha soccorso un barchino in piena area di responsabilità maltese. Le unità navali messe a disposizione dalla Guardia Costiera italiana arrivate in area, dopo aver intercettato il barchino, hanno confermato le precarie condizioni di galleggiabilità del mezzo e hanno trasferito a bordo i migranti.Dopo il salvataggio, La Valletta non ha voluto inviare un pattugliatore per il trasbordo delle persone recuperate. Le unità della Guardia Costiera italiana con a bordo i migranti salvati hanno fatto comunque rotta verso le acque territoriali maltesi, in attesa di ricevere istruzioni.Anche il personale a bordo della Ocean Viking, nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, ha soccorso oggi 48 migranti su una barca di legno in difficoltà a 53 miglia dalle coste libiche. A bordo, secondo quanto si legge in un tweet, c'erano donne, bambini molto piccoli e un neonato. Tutti i migranti si trovano ora a bordo della Ocean Viking.