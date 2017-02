"La la land" vince l'Oscar delle visualizzazioni su YouTube

Milano (askanews) - A pochi giorni dagli Oscar, gli utenti di YouTube hanno già assegnato i loro premi. Nessuna statuetta in questo caso, per quelle bisognerà aspettare le decisioni dell'Academy: sul sito di condivisione video a decretare i vincitori sono le visualizzazioni.Fra i trailer il più visto è quello del musical di Chazelle, "La la land", seguito da "Arrival", film di fantascienza con Amy Adams, "Hacksaw Ridge", che segna il ritorno di Mel Gibson alla regia e "Lion", l'incredibile viaggio di un ragazzo indiano alla ricerca delle sue radici. Se si conta il tempo passato dagli utenti a guardare i trailer delle nove opere candidate a miglior film si arriva ad una cifra che supera le 3 milioni di ore.Ma YouTube non è solo trailer. Anche le colonne sonore dei film candidati sono molto ricercate, a partire dai videoclip ufficiali fino alle reinterpretazioni dei fan. Anche in questo caso domina "La la land", difficilmente raggiungibile con oltre 1 miliardo di visualizzazioni, seguito da "Lion" e "Jackie".La parola all'Academy.