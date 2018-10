La Nobel Frances H. Arnold: in futuro sempre più donne vinceranno

Roma, (askanews) - I Nobel quest'anno sono anche un po' "donna" grazie a Frances H. Arnold, americana che si è aggiudicata metà del Premio per la Chimica "per l'evoluzione controllata degli enzimi". L'altra metà se la sono divisa George P. Smith e Sir Gregory P. Winter, ma la novità dell'edizione 2018 dei Nobel è che Arnold è già la seconda donna ad essere premiata, dopo Donna Strickland, tra i tre vincitori per la Fisica.In conferenza stampa a Pasadena, California, la scienziata, quasi commossa, ha sottolineato l'ascesa delle donne nel settore. "E' emozionante, il Comitato ti chiama e ti dice che sei stata scelta per il Nobel. A quel punto ti cade la mascella a terra - ha scherzato - non riesci a dire altro. E' stato davvero eccitante".Arnold vede il futuro dei Nobel sempre più rosa. "Ci sono tante donne brillanti nella chimica. Sono arrivate un po' più tardi di alcuni uomini, ma sono sorprendenti. In futuro credo che vedremo un flusso costante, lo prevedo, di donne premi Nobel per la Chimica".