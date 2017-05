Lorenzin: il numero dei donatori di organi è cresciuto tantissimo

Roma, (askanews) - "In questi anni sono cresciuti tantissimo i donatori di organi. Con un gesto, con l'autorizzazione per la donazione di un organo si mette in gioco un motore di solidarietà che dona la vita a migliaia di persone ogni anno".Lo ha detto la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, a margine di una visita a uno stand del Centro nazionale trapianti, a Piazza di Siena, a Roma, in occasione delle celebrazioni per la XX Giornata nazionale donazione e trapianto."Grazie al coinvolgimento con i Comuni, quando si va a fare il rinnovo della carta di identità si può anche decidere di diventare donatori", ha sottolineato il ministro.In questi ultimi tempi "abbiamo avuto anche un aumento dello straordinario fenomeno delle donazioni tra viventi, che sono veramente un gesto di grandissima solidarietà in cui si dona la vita ad altre persone", ha aggiunto Lorenzin.