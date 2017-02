Lorenzin: tumori diagnosticati in aumento, ma anche le guarigioni

Milano (askanews) - In occasione della Giornata mondiale per la lotta al cancro noi registriamo un aumento dei casi di tumore che vengono diagnosticati, ma abbiamo fortunatamente anche un aumento significativo della guarigione. Lo ha evidenziato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, durante una visita all'Istituto nazionale dei tumori alla vigilia del World cancer day.Lorenzin ha detto che ci sono circa 360.000 nuovi malati di tumore all'anno, ma anche un tasso di guarigione del 70%, che per alcune patologie come il cancro al seno arriva all'85%.Si tratta, ha aggiunto, di "un aumento veramente significativo: in alcuni tipi di tumore abbiamo anche un tasso di guarigione e non solo di cronicizzazione della malattia inimmaginabili fino a qualche anno fa". Il ministro ha infine sottolineato l'importanza della prevenzione, fatta di buona alimentazione, corretto stile di vita e attività fisica, e della diagnosi precoce.