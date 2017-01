Trieste (askanews) - Il maltempo continua a imperversare su tutta Italia ma se è il Centro-Sud a essere maggiormente sferzato da neve e gelo, al nord il forte vento di Bora regala spettacoli come questo.Nelle immagini, girate da Francesco Pegan, la città di Trieste spazzata da raffiche fino a 140 Km all'ora. Caduti alberi e intonaci, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Almeno quattro persone sono finite in ospedale per lievi traumi dovuti alle cadute.