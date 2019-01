Maltrattamenti in un asilo a Cassino, "sospese" due maestre

Roma (askanews) - Spintoni, schiaffi alla testa, insulti e umiliazioni. Con l'accusa di maltrattamenti continuati nei confronti di bambini in una scuola dell'infanzia di Cassino, in provincia di Frosinone, due maestre di 54 e 63 anni sono state "sospese" dall'esercizio della loro pubblica funzione.Tra le violenze fisiche e psicologiche quasi quotidiane utilizzate dalle due donne nei confronti dei piccoli, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, l'ordine di rimanere con il capo riverso sul banco o di restare seduti sopra un mobile; lunga e pesante la serie di insulti, come "ti faccio sputare io per terra, animale"; "ti faccio cadere tutti i denti"; "se fai cadere l'acqua è meglio che ti scavi la fossa"; "adesso vado a prendere la corda e ti lego con la corda sulla sedia". La polizia di Stato ha diffuso anche un video in cui si vedono le due donne che utilizzano metodi violenti con i piccoli, compresi ceffoni. Le indagini sono state avviate dopo le dichiarazioni raccolte dai genitori di uno degli alunni che riferivano che loro figlio si mostrava riluttante ad andare a scuola, manifestando uno stato di ansia e disagio.