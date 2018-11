Manovra, Decaro: pace fiscale non sia guerra ai sindaci

Roma, 15 nov. (askanews) - "Siamo favorevoli alla rottamazione delle cartelle sotto i mille euro, però non vorremmo che la pace con i cittadini fosse a discapito dei bilanci comunali. Non vorremmo che la pace con i cittadini si trasformasse in una guerra ai sindaci".A spiegarlo è stato il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, che al termine del direttivo dell'associaziona nazionale dei comuni ha fatto il punto sulle misure del decreto fiscale."Non abbiamo la possibilità di togliere dal bilancio le cartelle sotto i mille euro - aggiunge Decaro - e quindi chiediamo al governo o di restituirci quei soldi o, più facilmente, di permetterci un accertamento straordinario e distribuire in 30 anni questo buco di bilancio che materialmente si configurerà a fine anno".Decaro ricorda che "finita la stagione dei tagli, ci aspettiamo di ritrovare 560 milioni di euro come ristoro per il mancato taglio e i 300 milioni di euro che sono i fondi che, per errore, nel passaggio Imu-Tasi non furono versati a 1.800 Comuni. Queste sono le risorse che chiediamo al governo per mettere in sicurezza i bilanci".