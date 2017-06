Maroni: nuovo idroelettrico Edison modello per Italia e Ue

Cremona (askanews) - "Sono molto soddisfatto, ringrazio Edison. Una centrale a energia pulita è quello che serve, sono molto soddisfatto. L'investimento che noi facciamo sulle energie rinnovabili, incentivando anche chi usa mezzi meno inquinanti, lo facciamo sempre volentieri. Questo è un esempio di eccellenza, un modello da seguire in Italia e in Europa" che insegna "come sfruttare e produrre energia non solo senza inquinare, ma anche rispettando l'ambiente storico cheospita la nuova centrale". Lo ha detto il governatore della Lombardia Roberto Maroni durante la cerimonia di inaugurazione della nuova centrale idroelettrica costruita da Edison a Pizzighettone, in provincia di Cremonala."Energia pulita vuole dire rispetto dell'ambiente e dare servizi senza inquinare, senza stravolgere l'ambiente. È un tema importante per la Lombardia, abbiamo fatto norme che salvaguardano l'ambiente, per esempio la legge contro il consumo del suolo, e questa di oggi è una iniziativa che va esattamente in questa direzione. Va bene l'industria, va bene la manifattura, va bene investire in questa direzione che crea posti di lavoro, ma l'equilibrio va trovato nel pieno e totale rispetto dell'ambiente e quello di oggi è un caso di eccellenza lombarda in questa direzione" ha aggiunto.