Mattarella:aperti a contaminazioni culturali,non devono impaurire

Roma (askanews) - Le relazioni tra i linguaggi, ed evidentemente tra le diverse culture, "espongono a reciproche contaminazioni. È un fenomeno naturale e comune a tutte le lingue, che non deve impaurire, così come non credo preoccupi nessuno, nel mondo, la popolarità raggiunta dall'espressione di saluto 'ciao', senza che possa essere considerata veicolo di pretesa egemonia linguistica". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della celebrazione al Quirinale della terza edizione degli "Stati generali della lingua italiana".