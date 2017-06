Maturità, dopo galagone e lamantino la bici con le ruote quadrate

New York (askanews) - Dopo il galagone e il lamantino della poesia di Giorgio Caproni per la prova d'italiano, tocca alla bici dalle ruote quadrate. La maturità 2017, forse, verrà simpaticamente ricordata dagli oltre 500mila maturandi anche per queste curiosità.Per la prova di matematica, infatti, il ministero dell'Istruzione ha chiesto agli studenti lo studio di una funzione per la realizzazione di una pedana necessaria a far funzionarie una "bicicletta dalle ruote quadrate".Tuttavia - come specifica la stessa traccia del Miur, sottoposta agli studenti - non è solo una trovata accademica, un simile oggetto esiste davvero, al MoMath Museum of Mathematics di New York, negli Stati Uniti ed è, incredibile ma vero, perfettamente funzionante.