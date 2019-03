Maxi operazione antimafia a Palermo, 32 arresti

Palermo, 12 mar. (askanews) - Importante operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. I carabinieri hanno arrestato 32 persone. L'inchiesta costituisce un'ulteriore fase d'indagine sul mandamento di Porta Nuova ed è ricollegata all'operazione Cupola 2.0. È emerso come il mandamento mafioso di Porta Nuova avesse organizzato le piazze di spaccio di sostanze stupefacenti.Inoltre il boss Paolo Calcagno, nel corso dei colloqui in carcere, aveva fornito alla moglie e al cognato indicazioni sui soggetti ai quali rivolgersi per ricevere le somme di denaro proveniente da attività illecite per permettere il sostentamento economico della propria famiglia.