Migranti a Bari, verifiche in corso su presunti scafisti

Bari (askanews) - Fra gli oltre 600 migranti sbarcati a Bari potrebbero anche esserci gli scafisti. Sono in corso in questura verifiche su tre cittadini stranieri arrivati nel porto della cittadina pugliese insieme agli altri a bordo della nave militare inglese H87 che li ha soccorsi in acque libiche. Il sospetto è che si tratti proprio degli scafisti.I migranti sbarcati in mattinata non rimarranno in Puglia ma verranno smistati in centri sparsi in tutta Italia. Fra loro ci sono anche 4 donne incinte, 19 minori accompagnati e 1 ferito da arma da fuoco.