Milano, Cazzaniga (Cgil): bene apertura sindaco Sala a confronto

Milano, (askanews) - "Trovo positiva l'apertura del confronto a partire da lunedì. Solo i risultati dei tavoli ci potranno poi dire se dovremo continuare con la mobilitazione o se potremo invece stabilire delle nuove relazione". Lo ha dichiarato Tatiana Cazzaniga della Cgil, al termine dell'incontro a Palazzo Marino con il sindaco Giuseppe Sala e l'assessore alle Politiche del Lavoro, Cristina Tajani, per discutere delle questioni legate allo sciopero dei dipendenti comunali del prossimo 3 febbraio, contro il piano assunzioni.Secondo Cazzaniga "la cosa importante di questo incontro è stata la consapevolezza del sindaco di doversi in qualche modo far carico delle relazioni sindacali, della soluzione dei temi del rapporto, e del metodo. Ovviamente non possiamo far altro che dire andiamo avanti e vediamo se questa sua apertura frutterà veramente quello che ci ha detto".