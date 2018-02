Milano, incendio in un palazzo: 1 codice rosso 3 gialli

Milano (askanews) - È di una persona trasportata all'ospedale Sacco in codice rosso, quindi in gravi condizioni, di tre in codice giallo e di dieci in codice verde, più un bianco, il bilancio finale dell'incendio che si è sviluppato dalle ore 12.05 di martedì in un appartamento al decimo piano di un palazzo di 13 in via Cogne a Milano. Secondo la Sala operativa regionale dell'emergenza urgenza sanitaria, a provocare l'incendio è stata verosimilmente un'esplosione. L'incendio è divampato al decimo piano del palazzo a forma di torre, le fiamme erano piuttosto alte. Sul posto sono stati inviati: due mezzi di soccorso avanzato Msa2 e uno Msa1, uno di coordinamento, un lotto scorte e un mezzo di soccorso di base.