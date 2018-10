Milano (askanews) - Sono sempre tifosi stranieri in trasferta, ma questa volta, almeno per ora, il clima è di festosa serenità. A pochi giorni dal drammatico incidente che ha coinvolto i tifosi del CSKA di Mosca nella metropolitana di Roma, a Milano sono arrivati i supporter del Betis Siviglia, che affronta il Milan in Europa League. La loro allegria in piazza Duomo.