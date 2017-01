Milano, Sala: clima positivo con sindacati, problemi gestibili

Milano, (askanews) - "Mi sembra che ci siano questioni non enormi sul tavolo, credo che il problema sia stato più di metodo, di relazione. I problemi che mi sono stati sollevati non li ritengo non gestibili. Rispetto alle richieste dei sindacati si potrà rispondere in parte, però mi pare che ci sia stato non solo un buon clima ma anche un dimensionamento corretto delle problematiche". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine dell'incontro con le rappresentanze sindacali aPalazzo Marino per discutere delle questioni che hanno portato i sindacati a dichiarare lo sciopero per il prossimo 3 febbraio contro il piano assunzioni."Noi ad oggi ipotizziamo di riassumere circa il 75 per cento (dei dipendenti comunali in uscita, ndr) e ad oggi non potrà essere diverso. Per le regole e per un vincolo di bilancio. Poi durante l'anno in funzione di come saranno i conti vedremo se si può fare anche di più. È chiaro che io vorrei assumere integralmente", ha concluso Sala.