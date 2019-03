Minaccia di buttarsi dal ponte, la poliziotta lo salva al volo

Roma, 18 mar. (askanews) - Ha afferrato al volo un uomo che aveva minacciato di lanciarsi dal muretto di un ponte. E' stata pronta a intervenire una giovane poliziotta delle volanti della Questura di Firenze.L'uomo, un 40enne già noto alle forze dell ordine, secondo le testimonianze raccolte in strada dalla polizia, avrebbe danneggiato lo specchietto di una auto parcheggiata in via Baracca a Firenze, poi, in evidente stato di alterazione, sarebbe salito sul muretto del ponte di piazza Puccini gridando frasi incomprensibili.Gli agenti sul posto hanno provato a farlo scendere ma lui ha continuato ad avvicinarsi sempre più pericolosamente al bordo.A quel punto, mentre un collega della volante lo distraeva, la poliziotta lo ha afferrato al volo, trascinandolo a terra. L'uomo è stato poi affidato ai sanitari del 118.