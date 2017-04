Napoli Comicon, tra fumetto, web e cosplay

Napoli (askanews) - Strani personaggi si aggirano per le strade di Napoli. Per quattro giorni, con la XIX edizione di Napoli COMICON, la città partenopea è la capitale del fumetto e dei cosplay. Dopo aver esplorato il rapporto tra fumetto e stampa e tra fumetto e audiovisivi nelle edizioni precedenti, nel 2017 Napoli COMICON sceglie come tema principal eil rapporto tra fumetto e web, analizzando come questi due media e i loro rispettivi linguaggi si influenzino a vicenda. Roberto Recchioni, Magister di questa edizione. "La nuova comunicazione e le nuove piattaforme in cui un linguaggio che premia l'immediatezza uincontra una piattaforma dove ugulamente la spontaneità la fa da padrona".Tante le anteprime di cinema legato al mondo dei fumetti o fantasy, da "King Arthur: Il potere della spada" di Guy Ritchie a "Smetto Quando Voglio Magnum". E poi tantissime mostre, disseminate in tutto il territorio campano. Da "77 anno cannibale", che celebra l'anno della contestazione, a una una retrospettiva sul fumetto storico polacco e la mostra Dylan Dog Experience. Non mancano gli spazi per i giochi di ruolo, per la musica e quelli per sfoggiare l'abbigliamento del proprio eroe preferito.