Natale ad Assisi: l'omaggio alla magia e all'arte del presepe

Assisi, 3 gen. (askanews) - Assisi per le feste di Natale si è trasformata in un omaggio a cielo aperto alla magia e all'arte del presepe.Nel centro umbro, noto in tutto il mondo proprio come "Città dei presepi", in onore del primo presepe della storia realizzato nel 1223 da San Francesco, si possono ammirare in ogni angolo piccole e grandi natività realizzate da parrocchie, associazioni, studenti e cittadini di ogni età.Non solo: suggestivi presepi viventi ad Armenzano, San Gregorio e Petrignano di Assisi impreziosiscono le passeggiate dei visitatori fino all'Epifania con l'arrivo dei Re Magi e centinaia di figuranti.Il "Natale ad Assisi", iniziativa promossa e coordinata dall'assessorato alla cultura e turismo del Comune di Assisi, realizzata in collaborazione con le associazioni del territorio, sta animando da settimane il centro con boschi incantati, mostre, musei aperti, mercatini, concerti e spettacoli per ogni età.