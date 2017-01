Nel video Giulio Regeni parla con il sindacalista che lo denunciò

Roma, 23 gen. (askanews) - Ecco il video trasmesso il 22 gennaio dalla televisione di Stato egiziana e riguardante l'incontro del 6 gennaio 2016 tra Giulio Regeni - che per la prima volta vediamo in volto mentre parla un fluente arabo - con il capo del sindacato degli ambulanti del Cairo, Mohammed Abdallah, l'uomo che lo ha poi denunciato.Le riprese, acquisite dagli inquirenti italiani nel corso dell'ultimo incontro con i colleghi egiziani, sono state realizzate verosimilmente con una micro telecamera inserita in un bottone e non con un telefonino. Ciò fa pensare a un coinvolgimento della polizia o degli apparati di sicurezza egiziani nella realizzazione delle immagini: ne sono convinti gli inquirenti della Procura di Roma che procedono sull'omicidio del ricercatore friulano.L'estratto diffuso in Italia è di circa quattro minuti e spiega come il capo dei sindacalisti spinga per ottenere i soldi del progetto finanziato da Antipode, la fondazione inglese che offre un finanziamento di 10mila sterline per la promozione e lo sviluppo per le ricerche in campo sociale."Mia moglie ha il cancro e per me la cosa più importante è trovare dei soldi con ogni mezzo". L'atteggiamento di Abdallah è giudicato da Giulio, nel suo diario, come "un segno di miseria umana".Nel complesso l'incontro tra Regeni e Abdallah sarebbe durato, in base al video acquisito dai magistrati italiani, circa 45 minuti. Secondo quanto si è appreso il filmato realizzato dal sindacalista sarebbe in totale di 155 minuti, ma i primi 50 riguarderebbero le fasi precedenti l'appuntamento, l'attivazione della camera, alcuni convenevoli. Negli ultimi 10 poi c'è il saluto e la chiusura.