Nonnino di 80 anni in contromano in autostrada nel Genovese

Roma, (askanews) - Un'ottantenne di Isola del Cantone, in provincia di Genova, è entrato al casello autostradale A7 di Busalla, imboccando lo svincolo che porta in direzione di Milano ma poi ha evidentemente cambiato idea e ha sterzato in direzione sud, verso Genova, andando pericolosamente contromano.Scontro frontale con una Bmw che sopraggiungeva sulla corsia di sorpasso e che non si aspettava di trovarsi su quella corsia l'anziano automobilista. Tutti illesi, fortunatamente, i protagonisti dell'incidente. Ma per l'80enne sarà sospensione della patente.