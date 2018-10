Nubifragio in Sicilia, allagamenti nel Catanese e nel Siracusano

Catania (askanews) - Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Sicilia, creando disagi sia sul versante occidentale che su quello orientale dell'isola. Intensi temporali hanno provocato numerosi allagamenti, soprattutto in provincia di Catania dove in poche ore sono caduti circa 230mm e di Siracusa.Queste immagini aeree sono state girate dai Vigili del Fuoco che hanno effettuato oltre 140 interventi in diverse zone, come Militello, Ramacca, e poi ancora a Floridia e Lentini. In atto anche salvataggi con l'elicottero per lo straripamento di torrenti. L'acqua ha trasformato in veri e propri fiumi le strade trascinando con se le automobili. Decine le telefonate ai vigili del fuoco. Chiuse diverse strade; le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti.