Milano, 19 feb. (askanews) - Si avvicinano a Matteo Salvini fingendosi fan e chiedendo un selfie, rito a cui il ministro dell'Interno non si sottrae mai, e poi lo contestano. Sono già due i casi sul web di selfie diventati virali che potrebbero dare il via ad una moda. I due protagonisti sono entrambi sardi e hanno approfittato della presenza del vicepremier sull'isola per la campagna elettorale in vista delle regionali.