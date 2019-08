Ocean Viking, salvati altri 105: a bordo migranti diventano 356

Roma, 13 ago. (askanews) - Salgono a 356 le persone a bordo della Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere battente bandiera norvegese. Altri 105 migranti, principalmente sudanesi, sono infatti stati tratti in salvo in acque internazionale al largo della Libia. E ora l'imbarcazione, con oltre 350 persone a bordo, attende un porto sicuro per sbarcare.Si tratta del quarto intervento negli ultimi giorni. Degli ultimi 105 migranti, sono tutti uomini, 29 sono minori, i più piccoli due bimbi di cinque anni. "Subito dopo aver distribuito i giubbotti salvagente ai migranti uno dei tubolari del gommone è esploso e diverse persone sono finite in acqua. Tutti e 105 i migranti che erano a bordo sono ora al sicuro", dicono le Ong. Nei giorni scorsi il Viminale ha notificato alla nave il divieto di ingresso, transito e sosta in acque italiane.